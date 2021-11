Zufallsfunde seien legitim, sagt Zadic sinngemäß: "Es wäre sehr seltsam, wenn man Hinweise auf Verbrechen findet und ihnen nicht nachgehen würde." Und gegen die Sicherstellung eines Handys könne man Rechtsmittel einlegen, wenn man der Meinung war, dass das nicht rechtens war.

Auch in Sachen Bundesstaatsanwalt gibt es Neuigkeiten: Die Expertengruppe, die in Zadic' Auftrag Vorschläge erarbeitet, will morgen, Donnerstag, den Parlamentsfraktionen einen ersten Zwischenbericht vorlegen (der KURIER berichtete). Zadic will, dass die einzelnen Etappen in der Entstehung "breit diskutiert" werden. Es sei eine große Justizreform, bei der keine Fehler passieren dürfen.