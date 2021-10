Harte Kritik an der WKStA: "Rote Linie des Rechtsstaates wurde überschritten"

Innerhalb der Justiz geht es wieder einmal rund. Vor allem eine Frau zeigt Mut. Genauer gesagt übt die Rechtsschutzbeauftrage der Justiz und damit oberstes Kontrollorgan über die Staatsanwaltschaften heftige Kritik an den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Im Mittelpunkt ihrer Beschwerde steht die Inseratenkorruptionsaffäre und die Hausdurchsuchungen vor allem beim Medienhaus "Österreich". In einer Beschwerde vom 14. Oktober an den Obersten Gerichtshof bezeichnet die Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher die Bewilligung der Hausdurchsuchung in dem Medienunternehmen als rechtswidrig.

"Gefahr für die Pressefreiheit"

In einem Pressestatment sagt Aicher dazu: "Der Zweck heiligt nicht die Mittel. ich sehe in den letzten Entwicklungen mit Blick auf das Redaktionsgeheimnis eine Gefahr für die Pressefreiheit. Diese ist für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft fundamental."

Die WKStA wies die Vorwürfe zurück.

Immer der gleiche Richter

Aber damit nicht genug: Zudem kritisiert die Expertin, dass alle Verfahren unter einem Dach gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geführt werden. "Die Tatsache, dass alle Verfahren gemeinsam unter dem Dach des Strafverfahrens gegen Heinz-Christian Strache geführt werden,hat zur Folge, dass dadurch die Zuständigkeit des Haft- und Rechtsschutzrichters von vorneherein feststeht und es immer derselbe Richter ist, der alle Entscheidungen in diesem Ermittlungsverfahren trifft, so etwa auch die Bewilligung von Zwangsmaßnahmen. Gleiches gilt für das Oberlandesgericht. Auch hier entscheidet in der zweiten Instanz immer derselbe Senat. Damit wird das Recht auf den gesetzlichen Richter systematisch unterlaufen.“, so Aicher.