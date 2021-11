Aktuelle Politik-Causen: Wem welches Delikt vorgeworfen wird

Fast schon XXLarge-Größe haben die Ermittlungen im Casinos-Akt. Zahlreiche unterschiedliche Verfahrensstränge befinden sich in dem Akt 17 St5/19. Eine Tatsache, die die Rechtsschutzbeauftragte der Justiz, Gabriele Aicher kritisiert. Über 40 Beschuldigte werden mittlerweile im Casinos-Akt geführt.

Wie kommt es dazu? Begonnen hat alles ursprünglich mit den Ermittlungen nach dem Ibiza-Video. Durch die Zufallsfunde auf Thomas Schmids Handy und jenem von anderen Beschuldigten sind einige neue Ermittlungsstränge in dem Akt gelandet.

Da geht es etwa um die Inseratenaffäre, um die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Alleinvorstand, sowie die Bestellung von Peter Sidlo zum Casinos-Finanzvorstand. Auch im Akt: Die Ermittlung rund um eine Chatnachricht von Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann an Gernot Blümel, wo er ein Spendenangebot macht und gleichzeitig, wegen eines Steuerproblems in Italien, einen Termin bei Sebastian Kurz will.

Auch sämtliche mögliche Falschaussagen im Ibiza-U-Ausschuss landeten im Casinos-Akt.