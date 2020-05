Wut-Oma: "Ich will die Politiker am Krawattl nehmen"

Österreich

Ja, denn ich wollte die Politiker schon immer einmal am Krawattl nehmen. Das ist mir gelungen. Denn wenn die so weitermachen, wirdan die Wand gefahren. Ich habe Angst, dasszuwird. Vor 30 Jahren war ich noch gern Unternehmerin, aber heute verstehe ich es, wenn meine Tochter den Betrieb schließen will. Ich frage mich nur, wie will der Staat Steuern einnehmen, wenn am Land alle Betriebe sterben und die Jungen in die Stadt abwandern. In Rauriser Tal würden wir so gerne den ehemaligen Goldstollen eröffnen. Das wäre wichtig für den Sommertourismus, aber wir bekommen kein Geld dafür. Deswegen bin i so bös. In die Stadt wird viel Geld gepumpt, aber das Land bekommt nur Bröserln.

Sie fordern in Ihrem Buch die Politiker auf, nicht den Banken zu dienen, und kümmerts euch wieder um die Menschen. Klingt das nicht schwer nach Stammtisch-Rhetorik?

Wissen Sie, natürlich wird am Stammtisch so geredet. Früher hat man am Stammtisch gelacht, aber heute wird nur gschimpft. Die Leut’ sind Unzufrieden, weil die Steuern ständig erhöht werden und den Banken das Geld nachgeschmissen wird.

An der EU lassen Sie sicherlich auch keine gutes Haar.