Mitterlehner bei TV-Premiere "kompetent und routiniert"

Eigentlich hätte Michael Spindelegger Dienstagabend im TV-Studio auf dem Küniglberg sitzen sollen. Weil er sich aber abrupt aus der Politik zurückgezogen hat, musste Reinhold Mitterlehner das ORF-Sommergespräch absolvieren.

Schon tagsüber stand dem ÖVP-Chef eine andere Premiere bevor. Erstmals saß er im Kanzleramt als Vizekanzler am Ministerratstisch – und erstmals stellte er sich danach im Kongress-Saal gemeinsam mit Kanzler Werner Faymann den Journalistenfragen. Die Antworten kamen routiniert. Mitterlehner sprach über Reformen im Bildungsbereich, über die Auswirkungen der Ukraine-Krise und den neuen Stil in der Regierung so, als hätte er hier schon oft referiert.