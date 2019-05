"Wünschen uns Visionen, konsumieren aber lieber Schreckensszenarien"

Die SPÖ versucht hingegen teilweise auch eine innenpolitische Denkzettelwahl in die EU-Wahl hineinzuinterpretieren. Das ist als Oppositionspartei prinzipiell nicht falsch und hat ihr zum Beispiel2004 bei vielen Landtagswahlen geholfen. Doch die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist derzeit nicht so hoch. Die FPÖ ist derzeit noch in der Defensive, doch fühlt sie sich in der Ausgrenzung, Opferrolle nicht unwohl. Schließlich haben viele FP-Wähler ähnliche Empfindungen des Nicht-Wahrgenommen-Werdens. Die Frage ist allerdings, warum eher EU-skeptische Bürger überhaupt ein EU-Parlament wählen sollen. Voggenhuber und auch die Grünen mobilisieren hauptsächlich mit einer Verhinderung eines weiteren Rechtsrucks. Die ÖVP setzt hingegen hauptsächlich auf die Stärke ihrer Persönlichkeiten wie Karas und Edtstadler.