Eine Reform des Wohnrechts war zuletzt bei der Frage der Wärmewende – also dem Tausch der fossilen Heizungen in Wohnungen und Häusern – Thema. Zu einer Reform konnte sich die Regierung nicht durchringen.

Stefan Perner, Professor am Institut für Zivil- und Zivilverfahrensrecht der WU Wien, plädiert für eine große Reform des Wohnrechts, die nun von der nächsten Regierung angegangen werden müsse. Am 5. Juni wird er anlässlich einer Podiumsdiskussion an der WU zum Thema „Klimakrise als Reformmotor des Wohnrechts?“ ein Impulsreferat halten. Der KURIER hat vorab mit dem Experten gesprochen.