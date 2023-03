Immer mehr heizen alternativ: Die Wärmewende ist voll im Gang

Kluge Energiekonzepte

Auch Projektentwickler setzen zunehmend auf innovative Energiekonzepte. So auch beim Quartier „Village im Dritten“ in Wien-Landstraße. Im Fokus des Konzepts von ARE und Wien Energie steht die Nutzung von lokal vorhandenen, erneuerbaren und klimafreundlichen Ressourcen. So viel Energie wie möglich soll direkt vor Ort produziert und auch verbraucht werden. Vor Kurzem haben die Bohrungen für 500 Erdwärmesonden gestartet, die ein wesentlicher Bestandteil des Energiekonzepts sind.

150 Meter tief

Die Erdwärmesonden reichen 150 Meter tief und ermöglichen die Nutzung des Erdreichs zum Heizen bzw. moderaten Abkühlen der Wohnungen sowie für die Kühlung der Gewerbeflächen. Die Sonden werden über Leitungen zu einem Anergienetz zusammengeschlossen, das die Erdwärme zu sämtlichen Gebäuden im Quartier transportiert. 75 Prozent des Wärme- und Kühlbedarfs soll mittels Geothermie abgedeckt werden.

Heizen und Kühlen

Alle Gebäude sind außerdem auch an das Fernwärme- und Stromnetz angebunden, um die Versorgungssicherheit auch an sonnenarmen oder sehr kalten Tagen zu garantieren.

Für die Heizung der Wohnungen kommen Flächenheizsysteme, wie zum Beispiel Fußbodenheizungen zum Einsatz. Diese Systeme benötigen nur niedrige Vorlauftemperaturen, damit können die Wärmepumpen noch effizienter betrieben werden. Die Flächenheizungen werden abhängig von der Außentemperatur mit maximal 37 Grad Celsius betrieben.

Im Sommer wird die überschüssige Wärme aus dem Gebäude geführt und mittels Sonden unter den Gebäuden im Erdreich gespeichert. Während des Winters wird diese Wärme wieder aus dem Boden geholt und mittels Wärmepumpe für die Heizung verwendet.