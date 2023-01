Woher kommt Österreichs Wissenschaftsskepsis? Erste Studienergebnisse

Die Ergebnisse im Detail

Die Definition von Wissenschaftsskepsis ist unklar:

In der wissenschaftlichen Literatur findet sich keine eindeutige Definition und dieser Begriff wird in Medien, Umfragen und der öffentlichen Diskussion auch häufig unspezifisch und unreflektiert verwendet. Skepsis ist in der Wissenschaft zentral für die Schaffung neuer Ideen; aber Wissenschaftsskepsis ist problematisch, wenn sie wissenschaftlich geschaffenes Wissen kategorisch ablehnt.



Es gibt einen Zusammenhang der Wahrnehmung von Wissenschaft mit der Konsumation bestimmter (populistischer) Medienformate und Vertrauen in Medien:

Mediale Beiträge zum Thema Wissenschaftsskepsis haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im selben Zeitraum lässt sich jedoch über mehrere Studien keine Zunahme an skeptischen Einstellungen in der österreichischen Bevölkerung verorten. Etablierte Medien (inklusive deren digitale Formate) spielen in der österreichischen Debatte zu Skepsis eine wesentliche Rolle aber Soziale Netzwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung. Öffentlichkeit wird immer mehr ein bedingter Referenzpunkt für Wissenschaft.



Desinteresse an Wissenschaft scheint in Österreich deutlicher ausgeprägt zu sein als systematische Skepsis oder mangelndes Vertrauen in Wissenschaft:

Zum Beispiel geben im Rahmen der WGM-Studie deutlich über 80% jener Befragten, die an Wissenschaft desinteressiert sind, an, Wissenschaft sehr oder zumindest etwas zu vertrauen. Im Rahmen der 2021 Eurobarometerstudie äußern Österreicher/innen vergleichsweise öfter geringes Interesse an Wissenschaft (In Österreich geben 21% an nicht an wissenschaftlichen Entdeckungen und technologischen Entwicklungen interessiert zu sein. Im EU-17 Schnitt äußern 18% kein Interesse). Das Desinteresse ist aber nicht mit mangelndem Vertrauen und auch nicht mit Wissenschaftsskepsis gleichzusetzen

Vertrauen in Wissenschaft ist in Österreich in allen untersuchten Umfragen im Zeitverlauf konstant und höher als jenes in andere Bereiche und Institutionen:

Während die Zufriedenheit mit der Demokratie und ihren Institutionen im zeitlichen Verlauf eher abnimmt, ist das Vertrauen in die Wissenschaft eher konstatn. Auch die Pandemie hat daran nichts Maßgebliches geändert.