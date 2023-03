Wöginger: ÖVP will mit Nehammer "bei der nächsten Wahl gewinnen"

Klimaschutzgesetzt hat keine Priorität

Fraglich ist auch, was die türkis-grüne Regierung überhaupt noch umsetzen will. Ein verbindliches Klimaschutzgesetz (KSG), das auch im Regierungsabkommen festgeschrieben ist, ist nach wie vor ausständig. "Wir sind gerade dabei, Gesetze, die notwendig sind, auf den Weg zu bringen." Man werde sehen, ob das Klimaschutzgesetz noch komme, so Wöginger. "Wir haben jetzt prioritär bei Verhandlungen andere Themen."

Auch über eine Mietpreisbremse verhandeln ÖVP und Grüne weiterhin. "Für uns ist neben der Mietpreisbremse wichtig, dass es auch einen Punkt gibt, wo Eigentumsbildung ermöglicht wird", sagte Wöginger. Die ÖVP fordert deshalb einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Grunderwerbssteuer auf das erste Eigenheim. Die Grünen sind prinzipiell dagegen.

Und welche Ziele hat die Volkspartei nach der Koalition mit den Grünen? "Natürlich wollen wir auch bei der nächsten Wahl gewinnen, das ist keine Frage", sagte Wöginger - und zwar mit Karl Nehammer als Spitzenkandidat. Eine Koalition mit der FPÖ und Parteichef Herbert Kickl schloss Wöginger jedenfalls nicht aus.