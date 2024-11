WKStA erklärt, warum Schmid Kronzeuge wurde - und zitiert Van der Bellen

Alexander Van der Bellen hat kurz nach der Veröffentlichung der wesentlichen Erkenntnisse aus den Vernehmungen Schmids (im Oktober 2022) in einer Ansprache gesagt: „Das, was in den letzten Tagen zum Korruptionsthema wieder öffentlich wurde, ist kein kleiner Wasserfleck! Es ist ein massiver Schaden, der an die Substanz der Demokratie geht.“ Van der Bellen forderte deshalb eine „Generalsanierung“.