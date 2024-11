Der Name Thomas Schmid steht wie kein zweiter für politische Affären in Österreich. Viele kennen ihn von Chat-Nachrichten wie: "Ich liebe meinen Kanzler". Heute, Donnerstag, wurde Schmid von der WKSta der Kronzeugenstatus zuerkannt. Auf diesen hat er gute zwei Jahre gewartet. Studio KURIER Host Caroline Bartos spricht mit Innenpolitik-Redakteurin Raffaela Lindorfer darüber, was dieser Status nun für Schmid bedeutet, warum die Ermittlungen so schleppend vorangehen und ob sich Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz nun fürchten muss.