WKÖ: Leitl übergibt am 18. Mai Chefsessel an Mahrer

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl übergibt seine Funktion am 18. Mai an seinen designierten Nachfolger Harald Mahrer (beide ÖVP), der bereits seit Dezember 2017 Präsident des ÖVP-Wirtschaftsbundes ist. Es sei wie in einem Familienunternehmen eine friedliche Übergabe, so Leitl. Am 18. Mai soll dazu eine Sitzung des Wirtschaftsparlaments stattfinden.

Der Zeitpunkt sei richtig, weil es auch bei anderen Sozialpartnern (ÖGB, AK, Landwirtschaftskammer) gerade einen Generationswechsel gebe und auch die Regierung neu sei, so Leitl. Mahrer könne damit "die derzeit anstehenden wichtigen Standortreformen der Regierung für Österreichs Betriebe aktiv begleiten und mit den anderen Sozialpartnern eine neue Basis für eine moderne Zukunftspartnerschaft erarbeiten".