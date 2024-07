Wirecard-Prozess: Ex-Chefbuchhalter sagt erstmals aus

Seit vier Jahren sitzt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun in Untersuchungshaft, seit über eineinhalb Jahren versucht das Landgericht München I, Licht in das Dunkel des größten deutschen Betrugsfalls seit 1945 zu bringen.

Ein Urteil ist nach den bisher 137 Prozesstagen nicht in Sicht. Doch wie weit ist die vierte Strafkammer des Landgerichts München I bisher bei der Aufklärung gekommen? Eine Übersicht über das Mammutverfahren:

Am heutigen 138. Verhandlungstag will sich der bisher schweigsame frühere Chefbuchhalter des Konzerns erstmals zu den Anklagevorwürfen äußern. Die Kammer stellte dem Bilanzfachmann für den Fall eines umfassenden Geständnisses im größten deutschen Betrugsfall seit 1945 einen Deal mit sechs bis acht Jahren Haft in Aussicht.