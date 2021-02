Wird Journalisten das Zitieren aus Akten verboten?

Sind Journalisten also völlig frei in ihrer Entscheidung, was sie von einer Person, gegen die ermittelt wird, veröffentlichen? Mitnichten.

„Die Richtschnur ist bei allem das öffentliche Interesse“, sagt Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Österreichischen Presserats.

Im Prinzip ist die Sache einfach: Journalisten müssen entscheiden, ob das, was sie berichten, für die Bürger von Relevanz ist.

Liebesbeteuerungen der Frau oder Urlaubsfotos von Kindern sind es nicht. Sie haben nichts mit der Amtsführung zu tun. So ist auch zu erklären, warum von 300.000 (!) Chats, die die Justiz in der aktuellen Causa bei Thomas Schmid sichergestellt hat, ein Großteil gelöscht und nie publik wurde – all das war privat.