Akten-Leaks: "Inakzeptabler Angriff auf Pressefreiheit und Demokratie“

Aus Sicht von Fritz Hausjell, stv. Vorstand am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien, ist das Ansinnen der ÖVP "nicht gerechtfertigt“ und mutet nach "Anlassgesetzgebung“ an. Viele Journalisten, die investigativ arbeiten, würden sich nicht auf den Abdruck von ihnen zugespielten Akten beschränken, sondern deren Echtheit prüfen, ergänzende Stellungnahmen einholen. "Ein Verbot des Abdrucks von Ermittlungsakten würde zwangsläufig das Redaktionsgeheimnis extrem schmälern.“