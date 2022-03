Wird Heinz Faßmann heute Präsident?

Freitagnachmittag wählt die Österreichische Akademie der Wissenschaften ihren neuen Präsidenten. Seit 2013 wirkt an ihrer Spitze niemand geringerer als der Quantenphysiker von Weltruf Anton Zeilinger, der 2017 im Amt bestätigt wurde.

Zur Wahl stehen diesmal drei Kandidaten:

Christian Köberl , ehemals Generaldirektor des Naturhistorischen Museums, Geochemiker und Universitätsprofessor für Impaktforschung und planetare Geologie



Michael Rössner , Literarturwissenschaftler und ehemals Direktor des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖAW



Heinz Faßmann, Geograf, ehemals Vizerektor der Uni Wien und von 2017 bis 2021 Bundesminister für Wissenschaft und Bildung

Faßmann werden beste Chancen auf die Wahl nachgesagt, noch ist das aber nicht fix. Am Nachmittag werden die 180 wahlberechtigten Mitglieder plus 16 korrespondierende Mitglieder und 16 Mitglieder der jungen Akademie in einer hybriden Veranstaltung den neuen Präsidenten wählen. Faßmann durfte sich nur bewerben, weil es eine dreimonatige Coolin-off-Phase seit seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung gab.

1847 als Gelehrtengesellschaft gegründet, feiert die Akademie der Wissenschaften in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Die ÖAW ist Österreichs zentrale außeruniversitäre Einrichtung für Wissenschaft und Forschung. Sie hat die gesetzliche Aufgabe, "die Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern". Ihre Forscherinnen und Forscher konnten seit 2017 rund 100 Millionen Euro an EU-Fördergeldern gewinnen. Sie hat hat über 760 Mitglieder und 1.800 Mitarbeiter.