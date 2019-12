"Wir sind wütend": SP-interner Aufstand in Ludwigs Heimatbezirk

Die Gräben in der SPÖ sind offenbar so tief, dass die Funktionäre nicht mehr miteinander reden, sondern sich mit Schreiben Gehör verschaffen. Vor kurzem sorgte eine anonym verschickte Analyse für Aufsehen, in der genau beschrieben war, wie die Fehden zwischen Häupl-Gefolgschaft und Faymann-Clan die SPÖ über Jahrzehnte lähmten und lähmen.

Am Montag verbreitete sich ein weiteres Schreiben, diesmal nicht anonym, sondern gezeichnet von der Sektion 20 im 21. Bezirk. Es ist der Heimatbezirk von Bürgermeister Michael Ludwig. Auch dieses Schreiben hat es in sich. Dem KURIER liegt es vor. Es lautet: