Wir sind EU – Wo wären wir heute ohne Europa?

Finanzspritzen aus Brüssel helfen auch kleineren Familienbetrieben. Die Gärtnerei Flicker in Breitenlee, errichtete neue Glashäuser, kann so das ganze Jahr über Snack-Gurken anbauen.

Viel passiert im Bereich Innovation, Technologie und Forschung. Gleich mehrere EU-Förderungen gibt es für ein weltweit einzigartiges Wasserbaulabor zwischen Donau und Donaukanal. Hier wird untersucht, wie genauere Vorhersagen über Hochwasser-Gefahren möglich sind und wie der Hochwasser- und Umweltschutz an Flüssen verbessert werden können.

Als attraktive EU-Metropole zieht Wien auch internationale Unternehmen an. 2017 siedelten sich insgesamt 191 Unternehmen aus anderen Ländern in Wien an (13 Prozent mehr als 2016). Das brachte 1100 neue Arbeitsplätze und Investitionen in Höhe von 537 Millionen Euro.

Dass Wien weiterhin in den Genuss von EU-Geldern kommt, ist für Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eine Top-Priorität. Zwei Drittel der EU-Bevölkerung leben mittlerweile in urbanen Zentren. Er will, dass Städte künftig über das EU-weite Netzwerk „Eurocities“ stärker bei EU-Entscheidungen und bei der Vergabe von Geldern mitreden.

Ludwig hat eben durchgesetzt, dass Wien den Zuschlag für ein Stadterneuerungsprojekt in Simmering erhält. Mit sieben Millionen Euro werden soziale und technische Innovationen für eine lebenswerte und umweltfreundliche Stadt der Zukunft gefördert. Wien setzt sich auch dafür ein, dass die EU-Arbeitsmarktagentur samt vielen neuen Mitarbeitern an die Donau-Metropole kommt.

Der Großteil der bisher an Österreich ausgeschütteten EU-Förderungen ging aber an die Bundesländer, in deren strukturschwache Regionen.