Was durch die EU billiger und teurer wurde

Wahnsinn, wie teuer alles geworden ist: Oder hätten Sie sich vorstellen können, anno dazumal für ein Kilogramm Spezialbrot 96 Schilling und 30 Groschen zu bezahlen? Ein Hunderter, unvorstellbar!

Schilling- und Euro-Preisvergleiche sind beliebte Aufreger, die sich per E-Mail rasant verbreiten. Dem Faktencheck halten sie aber selten stand – aus zwei Gründen: Ins kollektive Gedächtnis (der älteren Generation) haben sich Standard-Preise in der alten Währung eingeprägt. Man erinnert sich: Ein normales Brot kostete früher rund 20 Schilling. Vergleicht man das – wie im Beispiel oben – mit dem handgekneteten Bio-Spezialkörndlbrot um 7 Euro, wird das Ergebnis massiv verzerrt. Der gelernte Umrechnungskurs von 13,7603 Schilling in Euro passt ebenfalls nicht mehr, weil er die zwischenzeitlich angefallene „normale“ Inflation von rund zwei Prozent pro Jahr unterschlägt. Aus 20 Schilling des Jahres 1995 wären heute auch schon fast 32 Schilling geworden. Und: Nicht nur die Preise, auch die Einkommen sind gestiegen. Im Fachjargon wird diese verzerrte Wahrnehmung die „gefühlte“ Inflation genannt.