„Wir geben Junglehrern nicht die nötige Expertise“

Teilzeit, Sabbatical

Kimberger warnt davor, dass einige Bildungsdirektionen in den Ländern angesichts des Lehrermangels überlegen, bei den Altersteilzeitlösungen oder den Sabbaticals (berufliche Auszeit) zurückzuschrauben. „Das halte ich für extrem kontraproduktiv, auch wenn das im ersten Moment kosmetisch die Situation verbessert. Mittelfristig würde das nur viel mehr Ausfälle produzieren. Wir sollten eher schauen, wie wir die Belastungen von Lehrern und Schülern runterbringen. Die Bildungsdirektionen sollten da viel mehr Serviceeinrichtung für die Schulen werden und überlegen, wie man den Lehrerberuf wieder attraktiver macht.“

Kimberger höre aber auch von Überlegungen, das „Teamteaching“ reduzieren zu wollen. Das ist jene Unterrichtsform, bei der in den Hauptfächern an Mittelschulen zwei Lehrer in den Klassen stehen. Kimberger: „Das Teamteaching ist sicher ein Qualitätsmerkmal der Mittelschulen, wir werde das sicher nicht einfach aufgeben.“

Was aber stimme, sei, dass Teamteaching, obwohl das mit Abstand die teuerste Art des Schulunterrichts ist, viel zu wenig in Theorie und Praxis in den Pädagogischen Hochschulen vermittelt werde. „Weil wir eine pädagogische Ausbildung haben, die sehr praxisfern, dafür aber hochwissenschaftlich ist. So können aber unseren jungen Kolleginnen und Kollegen leider nicht die Expertise und das Know-how mitgegeben werden, um sofort einen guten Einstieg in den Lehrerberuf zu ermöglichen. Nicht umsonst müssen wir ja noch immer für Junglehrer eine Induktionsphase machen für das praktische Wissen, das in der Ausbildung Platz finden müsste, aber dort nicht vermittelt wird.“ Nach wie vor hätten es die Lehrergewerkschafter oft mit Rückmeldungen von jungen Kollegen zu tun, die klagen, dass sie sich das Unterrichten ganz anders vorgestellt hätten, und die nun wieder aussteigen möchten oder erst gar nicht anfangen wollen. „Das kann doch nicht sein“, ärgert sich der oberste Lehrergewerkschafter.

Durch die angespannte Personalsituation an den Schulen habe Kimberger aber auch Zweifel, ob die Schulen im kommenden Schuljahr die ganze Palette ihres Angebots, etwa Nachhilfe oder Nachmittagskurse, anbieten können.