Wifo-Chef Felbermayr: "Wir haben Wohlstand verloren"

Gabriel Felbermayr, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, war am Sonntag in der ORF-Pressestunde zu Gast. Dabei ging es unter anderem um die Lohnverhandlungen und das Wohlstandsniveau in Österreich.

Zu den komplexen KV-Verhandlungen der Metaller – bei Abgeltung der durchschnittlichen Inflationsrate würden sie 9,6 Prozent mehr erhalten – meint Felbermayr: "Ich glaube, das zentrale Problem ist einfach, dass es in der metallverarbeitenden Industrie eine Rezession gibt." Einerseits brauche es eine Inflationsabgeltung, andererseits komme in der Metallindustrie die langfristige Wettbewerbsfähigkeit bei zu starken Erhöhungen unter Druck. Nun sei Kreativität von beiden Seiten gefragt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Donnerstag geplant.

Keine Kreativität hat die Politik bei den Beamtengehältern gezeigt. Sie steigen um 9,15 Prozent. Felbermayr spricht von einer vergebenen Chance, um von politischer Seite für die Metaller-Verhandlungen ein Signal zu setzen. Das Vertrauen in der Sozialpartnerschaft sei "ein Stück weit abhanden gekommen", bedauert der Wifo-Chef.

