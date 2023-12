Wiener Verein zeigt seit Jahren Verbindungen zur Hamas

Foto mit Hamas-Führer

Der Sprecher von Dar al Janub postete im Jahr 2021 auf Facebook ein Foto mit Ismail Haniyya, einer der zentralen Führerfiguren der Hamas, mit den Worten: "Man muss weit reisen, um Politiker zu treffen, die ihr Wort halten." Mitte der 2000er Jahre sollen sowohl Vertreter der Hamas in Österreich bei Veranstaltungen von Dar al Janub eingeladen gewesen sein, als auch Vertreter des Wiener Vereins sich mit Osama Hamdan im Libanon getroffen haben.

Gegründet wurde Dar al Janub vor ziemlich genau 20 Jahren. Seitdem organisiert der Verein Demonstrationen und kommentiert in schriftlichen Stellungnahmen politische Ereignisse in und außerhalb Österreichs. In den frühen Jahren wirkten sowohl der Sprecher als auch der aktuelle Obmann der Bewegung an einer Zeitschrift mit, die von "Sedunia" herausgegeben wurde. Dabei handelt es sich laut dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes um die Vorgängerorganisation von Dar al Janub. Zu Wort kam in "Perspektive Süd" aber auch Osama Hamdan, der als "Sprecher der Hamas im Libanon" vorgestellt wurde. Ein Interview mit Abdel-Aziz Al-Ranitisi einem Mitbegründer der Hamas, druckte man ebenso ab wie ein Porträt über den Mitbegründer und geistigen Führer der Hamas, Scheikh Ahmed Yasin.

➤ Mehr lesen: Zahlreiche Festnahmen nach Pro-Palästina Demo

Partner für Entwicklungshilfe

Aber auch in der jüngeren Vergangenheit zeigte der Verein Sympathien mit verschiedenen islamistischen Gruppierungen, und teilte Bilder, auf denen gefallene islamistische Kämpfer als Märtyrer bezeichnet werden. Am 9. Oktober - also zwei Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel, bei dem es zu Entführungen und Vergewaltigungen an der israelischen Zivilbevölkerung gekommen war - bezeichnete der Verein die Hamas und ihre Verbündeten als "Palestinian resistance forces", die einen "process of liberatian" eingeleitet hätten (Palästinensische Widerstandskräfte, die einen Befreiungsprozess eingeleitet hätten, Anm.) Darüber hinaus wird Israel unterstellt, Pogrome in der West Bank zu begehen sowie gefordert, dass "die Siedler zurück nach Europa und die USA" gebracht werden.

Aus dem DPI-Bericht geht hervor, dass sich Dar al Janub in der Vergangenheit als Partner in der Entwicklungshilfe darstellte und hierfür etwa vom OPEC Fund for International Development 100.000 Dollar erhielt. Der Verein soll gemäß eigenen Angaben auch umstrittene Organisationen unterstützt haben, wie etwa die Palästinensische Humanitäre Vereinigung (PHV). Dem israelischen Inlandsgeheimdienst zufolge, handle es sich bei der PHV um einen Teil eines Finanzierungsnetzwerkes der Hamas.

➤ Mehr lesen: Strafverschärfung: Nazis und Hamas auf eine Stufe gestellt