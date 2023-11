Nach Pro-Palästina-Demos: 400 Anzeigen, zehn Festnahmen

Parole kann Verhetzung begründen

Außerdem wurde besprochen, dass das Skandieren der Parole „From the river to the sea, Palestine must be free“ in Zusammenhang mit dem jüngsten Terrorangriff der Hamas auf Israel jedenfalls den Anfangsverdacht in Richtung Aufforderung zu bzw. Gutheißung von terroristischen Straftaten, allenfalls auch Verhetzung begründen kann.

Darüber hat die Justiz die Polizeibehörden bereits vergangene Woche informiert, um eine "effektive Strafverfolgung" sicherzustellen.