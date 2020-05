Wiener Neustadt nimmt 400 Flüchtlinge auf

Schwertner fordert, dass sich Österreich nun ein Beispiel an Deutschland nimmt. Im Nachbarland habe der Bund den Ländern und Gemeinden mehr Mittel in Aussicht gestellt, um Flüchtlinge besser versorgen zu können. Das sei auch in Österreich nötig. 19 Euro pro Tag und Flüchtling seien einfach zu wenig. Die Caritas könne das nur schaffen, weil sie Spenden erhalte. "Aber was soll zum Beispiel ein Gastwirt machen, der Flüchtlinge nehmen will? Der kann ja nicht Spenden sammeln gehen."

Zudem fordert Schwertner, dass Österreich keine Flüchtlinge mehr nach Ungarn abschiebt, weil dort "keine menschenrechtskonforme Versorgung" möglich sei. Deutschland habe Abschiebungen nach Ungarn bereits gestoppt.

Das Innenministerium hat auf KURIER-Anfrage bestätigt, dass es in Traiskirchen derzeit 3000 Flüchtlinge gibt. 2200 davon (Stand Montag) sollten aber bereits in Quartieren in den Ländern untergebracht sein, weil sie schon zu Asylverfahren zugelassen seien. Mangels Plätzen in den Bundesländern würden diese Menschen aber in Traiskirchen festsitzen.