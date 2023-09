Wieder Streit um die "CO2-Strafsteuer"

Die Teuerung bleibt durch die noch immer hohe Inflation in Österreich (im August lag sie bei 7,4 Prozent) ein Problem für die Politik – und vor allem für die Bevölkerung.

In Niederösterreich drängt die schwarz-blaue Koalition nach ihrer Klausur in Maria Taferl nun die Bundesregierung, die automatische Erhöhung des -Preises für 2024 auszusetzen. Und das mit durchaus deftigen Worten: „Ich appelliere an die Grünen, in dieser Frage an die normalen Menschen in unserem Land zu denken und nicht an die stumpfe Umsetzung ihres Parteiprogramms“, sagt die ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner. Niemand habe dafür Verständnis, „wenn die Grünen, in Zeiten hoher Inflation aus falschem Stolz an der selbst gemachten Preiserhöhung ab Jänner festhalten. Das ist völlig widersinnig.“

