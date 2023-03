Top-Verdiener verursachen bis zu zwölf Mal so viel CO2

Der Unterschied zwischen den Beziehern der höchsten und der niedrigsten Einkommen ist damit in Österreich besonders groß. Während die Reichsten im EU-weiten Schnitt etwa 10 Mal so viel CO2 versursachen wie die Ärmsten im jeweiligen Land, ist es in Österreich zwölf Mal so viel. Am wenigsten weit ist die Spreizung mit sieben Mal so viel in den Niederlanden.

Förderungen für Besserverdiener

"Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise braucht es auch Klimaschutzmaßnahmen, die treffsicher jene erreichen, die besonders hohe CO2-Emissionen verursachen", argumentiert Schwendinger.

Derzeit passiere allerdings das Gegenteil, kritisiert der VCÖ: Von vielen im Sinne des Klimaschutzes kontraproduktiven Unterstützungen würden Besserverdiener und Menschen mit einem CO2-intensiven Lebensstil sogar mehr profitieren. Dazu zählt der VCÖ etwa das Firmenwagenprivileg, die Pendlerpauschale, das Dieselprivileg und der Verzicht auf eine Kerosinsteuer.