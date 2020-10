Wieder isoliert: "Enklave" Kleinwalsertal wünscht sich freie Fahrt

Mehr Anbindung an den Allgäu

Während dieser Vorfall bis zu einem gewissen Punkt in Vergessenheit geraten ist, sucht das Kleinwalsertal nun wiederum die Öffentlichkeit. Vor einer Woche hat das Robert-Koch-Institut Vorarlberg zum Corona-Risikogebiet erklärt. Damit gelten neuerdings Einreisebeschränkungen und wieder einmal sind die Tal-Bewohner de facto von der Außenwelt abgeschnitten. Und das, obwohl es unter den "Walsern" offiziell keinen einzigen Corona-Fall gibt.

Die Gemeinde Mittelberg/Kleinwalsertal, das Land Vorarlberg, Oberstdorf und der Landkreis Oberallgäu haben deshalb die "Plattform Kleinwalsertal" gegründet. Sie soll "Kommunikation und Kooperation insbesondere in Zeiten von Krisensituationen", vertiefen, heißt es laut einer Aussendung. Unter dem Punkt "strategische Ziele" wird es konkreter: Die Versorgung der Bevölkerung soll abgesichert sein, genauso wie ungehinderter Grenzverkehr für Personen, Waren und Dienstleistungen. Man wolle "Kooperationsmechanismen mit der Region Allgäu" aufbauen.

Hoffnung, dass Reisewarnung aufgehoben wird

Gleiches fordert man für die Tiroler Enklave Jungholz, die, ebenso wenig begünstigt durch ihre geographische Lage, de facto vom Allgäu abhängig ist. Der Vorarlberger Landesrat Christian Gantner (ÖVP) betonte bei einer Präsentation am Freitag, dass vor allem der Walser Tourismus unter der Reisewarnung leide.

Das Kleinwalsertal und der "deutsche Raum" seien "ein Lebensraum", so Gantner. Insgesamt sei man positiv gestimmt, dass Deutschland ob deutlich sinkender Fallzahlen in Vorarlberg die Warnung für die Region aufhebe. "Wir sind in der 7-Tages-Inzidenz deutlich unter 50", so Gantner. Und dennoch: Für Krisenzeiten müsse nun eine langfristige Lösung für die isolierten Bewohner gefunden werden.