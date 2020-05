Großer Bahnhof für Kurz im Kleinwalsertal

Es war der erste Termin des Bundeskanzlers außerhalb Wiens seit fast zehn Wochen: Am Mittwoch nach dem Ministerrat reiste Bundeskanzler Sebastian Kurz ins Kleinwalsertal. Der Besuch hatte an sich schon eine große Signalwirkung, noch mehr aber an jenem Tag, an dem die beabsichtigten Grenzöffnungen zu Deutschland und zur Schweiz offiziell wurden.

Das Kleinwalsertal ist eigentlich eine Vorarlberger Gemeinde mit rund 5.000 Einwohnern, die aber aus geografischen Gründen (sie liegt in den Allgäuer Alpen) auf dem Straßenweg nur über Deutschland zu erreichen ist. Weil die Grenzen am Mittwoch aber noch geschlossen waren, musste sich der Kanzler eine Sonder-Transitgenehmigung im bayrischen Innenministerium besorgen, um überhaupt anreisen zu können.