Kleinwalsertal: Die schönste Sackgasse Österreichs

Das Gebiet kann auf über 700 Jahre Besiedlungsgeschichte zurückblicken. Das sind fast so viele Jahre, wie sie auch das Gebäude des Biohotels Oswalda Hus in Riezlern erlebt hat: 600. Wer ein übliches 4-Sterne-Wellnesshotel sucht, ist hier falsch. Wer sich jedoch eine familiäre und gesunde Atmosphäre wünscht, wird sich wohlfühlen. Nur zwanzig Zimmer zählt das Hotel, zu Höchstzeiten halten sich sechzig Gäste auf. „Mehr sollen es nicht werden. Nur so können wir zu hundert Prozent ehrlich bleiben, in dem, was wir tun“, sagt Joachim Müller, der das Haus gemeinsam mit seinen beiden Schwestern führt. Diese Ehrlichkeit und Freude am Tun ist den Menschen im Kleinwalsertal wichtig. Von den ganzheitlichen Behandlungen und Yoga-Stunden bis hin zu Service und Rezeption macht Familie Müller fast alles selbst. Eine gesunde Atmosphäre für alle zu schaffen, bedeutet auch, so ihr Credo, selbst Ruhephasen einzulegen. Deshalb gibt es etwa an Sonntagen kein Abendessen.