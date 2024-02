Wie Wohnen wieder leistbar werden soll

Für Thomas Ritt, Wohnbau-Experte bei der Wiener Arbeiterkammer (AK) könnten solche Maßnahmen durchaus Sinn machen, um den negativen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt entgegenzuwirken. „Die Phase der Niedrigzinsen hat in den Ballungsräumen zu einen enormen Bauboom geführt. Er war aber vor allem von privaten Akteuren geprägt, die die Grundstückspreise in die Höhe getrieben haben. Mit der Folge, dass überwiegend hochpreisige Wohnungen errichtet wurden.“

Inwieweit die Maßnahme zu mehr leistbarem Wohnraum geführt hat, ist umstritten. Laut Ritt sei das Baugeschehen in den vergangenen Jahren in Wien von Großprojekten wie dem Nordbahnviertel geprägt gewesen, bei denen eine geringere Quote an leistbaren Wohnungen vereinbart wurde. Hier habe man mit der Neuregelung nicht mehr eingreifen können. „Jetzt kommt die Sache aber langsam ins Rollen.“