Wie Wasserstoff die Energiewende beflügeln soll

In europäischen Breiten wird es, wenn demnächst alle Länder die Energiewende forcieren, im Sommer ein Überangebot an Öko-Strom geben, im Winter hingegen an Energie fehlen. Das Verhältnis beträgt ungefähr zwei Drittel Energiegewinnung im Sommer zu einem Drittel im Winter.

Das Kalkül: Mit dem überschüssigen Sommerstrom, der sich schwer speichern lässt, könnte man Wasserstoff erzeugen, den man dann im Winter aus dem Speicher holen kann. Zitat aus der Studie: „Wenn bei viel Sonnenschein und gutem Wien eine Überlastung des Stromnetzes droht und in der Folge Fotovoltaik-Kraftwerke oder Windenergieanlagen abgeschaltet werden müssen, kann das die Anlagenbetreiber sehr teuer kommen. Die Energiewende ist schwerer umsetzbar, wenn bestehende Wind- oder Fotovoltaik-Kraftwerke nicht voll genutzt werden.“

Die Studienautoren gehen davon aus, dass das Wasserstoffsystem ein europäisches sein wird, kein nationales. Also: Dass dort, wo es im Sommer sehr viel Überstrom gibt, Wasserstoff erzeugt werden wird, der dann in umgerüsteten bestehenden Pipelines transportiert wird, in (bestehenden) Gastanks oder Salzkavernen gelagert wird. In Deutschland gibt es bereits zwei Wasserstoff-Pipelines mit 240 und 100 Kilometern Länge. Die Deutschen pumpen auch 290 Millionen Euro in ein neues Wasserstoffzentrum in Chemnitz.