Wie Gewessler jetzt das Klima rettet – auch innerhalb der Grünen

In diesem Punkt ist man sich in der Partei einig – da heißt es sogar, es herrsche „Aufbruchsstimmung“. Alle Augen sind jetzt auf Klima- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler gerichtet. Im Krisenmodus spielte sie bisher kaum eine Rolle, sie konnte sich also noch am besten auf das konzentrieren, was im Koalitionspaket vereinbart worden war. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie liefern müsse.

Und das tut sie offenbar: In der Pipeline sind etwa wesentliche Projekte zur Ankurbelung der Konjunktur, vor allem im Infrastrukturbereich – Stichwort öffentliche Verkehrsmittel und Bahnausbau oder die energetische Häusersanierung.

Offen ist bei alldem, welche Fördersummen Gewessler mit Finanzminister Blümel ausstreiten kann.