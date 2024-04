Wie die Spionage-Affäre jetzt aufgeklärt werden soll

Im aktuell laufenden U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" war die Spionage-Causa schon Thema - so wurde etwa Herbert Kickl am 11. April in seiner Rolle als Ex-FPÖ-Innenminister befragt. Aber nicht alle Fragen wurden zugelassen, da sie teils zu weit weg vom Untersuchungsgegenstand waren. Kickl soll trotzdem noch einmal geladen werden - voraussichtlich im Mai.

In parlamentarischen U-Auschüssen geht es um die politische Verantwortung bzw. um Vorgänge in der öffentlichen Verwaltung.

2. Kontrollkommission im DSN

Reinhard Einwallner, SPÖ, will mit der Aufklärung nicht bis nach der Wahl warten - deshalb stellt die SPÖ mit den Neos einen Prüfauftrag an die unabhängige Kommission, die per Gesetz in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN, Nachfolgeorganisation des BVT) eingerichtet ist.

Den Vorsitz des fünfköpfigen Gremiums hat die Strafrechtsexpertin Ingeborg Zerbes, die zuvor die Kommission zur Aufarbeitung des Wiener Terroranschlags geleitet hat.

Einwallner erklärt, es gehe ihm nicht um eine Aufarbeitung der Vergangenheit des "alten" Staatsschutzes, sondern um den Status Quo des jetzigen. "Wir wollen wissen: Wie resilient ist die DSN gegen Spionagenetzwerke? Gibt es immer noch Lücken?"

Der Vorteil des Prüfauftrages sei, dass es in einem überschaubaren Zeitraum - in ca. drei Monaten - ein Ergebnis geben werde, so Einwallner.

Unterdessen hat auch Innenminister Gerhard Karner bereits mit Zerbes Kontakt aufgenommen.