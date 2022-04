Wie die Meinungsforscherin Sabine Beinschab der Polizei ins Netz ging

28. März gegen 17.25 Uhr auf der Südautobahn Richtung Graz, Höhe Vösendorf. Die Streife „Tribus 1“, besetzt mit Bezirksinspektor Lichtenauer und Revierinspektor Ehrenleitner, überholt ein Fahrzeug, das auf dem dritten Fahrstreifen fährt. Was dann passierte, wird in dem Polizeibericht wie folgt geschildert: „Die Beamten bemerkten, dass die Fahrzeuglenkerin in ihrer linken Hand ein Mobiltelefon hielt und der Blick der Lenkerin überwiegend auf dessen Display gerichtet war. Außerdem betätigte sie mit dem Daumen der linken Hand den Touchscreen ihres Smartphones. Zuerst bemerkte die Fahrzeuglenkerin den nun auf gleicher Höhe fahrenden Streifenwagen nicht. Erst als Bezirksinspektor Lichtenauer das Blaulicht einschaltete, richtete sich der Blick der Fahrzeuglenkerin in dessen Richtung. Bezirksinspektor Lichtenauer gab ihr mittels Handzeichen zu verstehen, dass sie dem Streifenwagen folgen solle, was diese mittels Nickbewegung bestätigte.“