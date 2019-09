Wie der Klimaschutz zum Wahlkampfhit werden konnte

Aber wie konnte das geschehen? 42,6° Celsius hatte es Ende Juli im deutschen Emsland. Ein noch nie da gewesener Rekord. Die Franzosen verzeichneten sogar 46°C. Währenddessen beginnt es im vermeintlich kalten Norden in der viel zu trockenen Arktis zu brennen, sogar aus dem Weltall kann man die Waldbrände entdecken. Gleichzeitig tauen Permafrostböden auf, was die Forscher eigentlich erst am Ende dieses Jahrhunderts erwartet hatten. Die Wissenschaft und wenige Politiker warnen zwar schon seit vielen Jahren vor dem drohenden Klimakollaps, mit Fakten und Videos, mit unzähligen Studien und bei zahlreichen Welt-Klimakonferenzen.

Faktor Thunberg

Aber das Thema so zu kommunizieren, dass es plötzlich weltweit wahr- und ernstgenommen wird, das hat eine 15-jährige schwedische Schülerin geschafft: „Erwachsene sagen immer wieder, sie seien verpflichtet, uns jungen Menschen Hoffnung zu geben. Ich will eure Hoffnung aber nicht. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr panisch seid. Ich will, dass ihr die Angst, die ich jeden Tag verspüre, spürt. Ich will, dass ihr handelt, als würde unser Haus brennen, weil es brennt.“ Mit solchen Reden hat Thunberg weltweit in Hunderten Ländern und Tausenden Städten die Jugend mobilisieren können. Inzwischen haben sich auch „Scientists for Future“ und „Parents for Future“ angeschlossen.