Whistleblower im U-Ausschuss: "Moser sagte, die WKStA werde man zerschlagen“

Denn Pilnacek habe vor dem U-Ausschuss ausgesagt, dass der Minister keine Wünsche gehabt habe rund um die Ermittlungen zum Ibiza-Video. In den Mails vom Mai 2019 an die Oberstaatsanwaltschaft schreibt er aber, dass sich der "Herr Bundesminister wünscht, dass die WKStA keine aktive Rolle übernehme“. Hier sagen Pilnacek und Fuchs, dass sich das nur auf die Medienarbeit bezogen habe.

"Sage nicht, dass die Weisung falsch war“

Aus Sicht des Beamten war das eine Weisung, die über den damaligen Generalsekretär Pilnacek auf Wunsch des damaligen Minister geäußert wurde. Der heutige Staatsanwalt stellte später fest, dass sei es ihm nicht um den Inhalt der Weisung gegangen, sondern um deren Verschriftlichung. "Ich sag nur, dass man das verakten hätte müssen, nicht, dass die Weisung falsch war." Es habe in dem Konnex auch ein Schreiben an den Bundespräsidenten gegeben.

Die ÖVP will eine Beurteilung von dem ehemaligen Kabinettsmitarbeiter: Was hat es mit dieser Passage "die WKStA keine aktive Rolle übernehmen“ auf sich? Handelt es sich um die Medienarbeit? "Nein, aus seiner Sicht nicht“, so Koch. Er interpretiert den Mailverkehr so, dass es darum ging, ob die WKStA aus Eigeninitiative mit den ersten Erkundungen startet oder auf Grund einer Weisung“.

Außerdem schreibt Pilnacek an die Oberstaatsanwaltschaft, dass diese die WKStA anweisen solle, das Video herbeizuschaffen, um Erkundigungen einzuleiten, das sei aber "nicht das Gleiche wie die Prüfung eines Anfangsverdachts“. Es habe dazu eine Weisung gegeben, so Koch. "Ich bin davon ausgegangen, dass das veraktet wurde, denn es muss veraktet werden“.

Start bei Josef Moser

In seinem Eingangsstatement sagt der Beamte Roland Koch, dass er aufdeckt habe, dass nicht alle Unterlagen vollständig waren, habe "nichts mit Mut zu tun, sondern ist meine gesetzliche Pflicht“, auch wenn es "unangenehm ist, weil es gegen hochrangige Beamte ging“. Als er die Anzeige erstattet hatte, sei er mehrfach angesprochen worden, dass er sich "in der Justizhierachie Feinde gemacht hätte“. Aber er "fürchte sich nicht, aber unangenehm berührt hat es mich schon“.

Knapp 15 Jahre lang war Koch Staatsanwalt, im Februar 2019 wechselte er ins Justizministerium unter dem damaligen Minister Josef Moser (ÖVP). Ein Jahr - und zwei weitere Minister - später beendete er seine Funktion im Kabinett.

Josef Moser, so berichtet Koch, habe ihm gegenüber nach einer Besprechung mit der Leiterin der WKStA, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, gesagt: "Die WKStA werde man zerschlagen.“ Das war eine "singuläre Wahrnehmung“, was Moser und sein Verhältnis zur Korruptionsstaatsanwaltschaft betrifft, schildert die Auskunftsperson. Was der konkrete Anlass für diesen Satz war, hinterfragte der damalige Kabinettsmitarbeiter nicht.

Kanzler erkundigte sich über Verfahren

Neos-Abgeordnete Stefanie Krisper will auch wissen, ob sich Regierungsmitglieder oder andere politische Organe über Strafverfahren erkundigt haben? Er habe nur beim Wiener Stadterweiterungsfonds so etwas wahrgenommen. Da habe Justizminister Moser ihm erzählt, der Kanzler habe sich einmal nach dem Verfahrensstand erkundigt, wie es in dem Verfahren ausschaue. Er habe ihm nur mitgeteilt, dass das so laufe wie in jedem Verfahren.(Hier wurde gegen Sektionschefs im Innenministerium ermittelt und später auch angeklagt. Sie wurden alle freigesprochen)