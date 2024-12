Wie bereits im Gespräch mit KURIER besprochen, erklärte Kogler Martin Thür rund ums Budget, dass die Welt nicht untergehen werde, da man die Dimensionen sehen müsse. Einen "Scherbenhaufen" will er "mit Sicherheit" nicht sehen, da es "schon wesentlich dramatischere Schuldenstände gegeben" habe. Er sieht sich jedoch fähig zur Selbstkritik und räumt ein: "Man kann immer darüber reden, wo hätte man sinnvollere Ausgabenpolitik machen können. Über weite Strecken war sie sehr sinnvoll." Er kritisierte den Föderalismus in den Bundesländern und sprach von einer "milliardenschweren Folklore".

In Rückschau sei es schwer gewesen, sich gegen die ÖVP durchzusetzen, wie Kogler erklärt: "Denn in Wahrheit gibt es drei ÖVP, den ÖAB, die sitzen im Kanzleramt, den Wirtschaftsbund und der Bauernbund. Und die beiden anderen Bünde nehmen die im Kanzleramt in Geiselhaft".

Das Problem sehe Werner Kogler auch in der rückwärtsgewandten Politik anderer Parteien und meint: "Wir müssen nicht so viele Autobahnen bauen". Das seien Projekte aus einem vorigen Jahrhundert. Österreich sei zum "Kreisverkehr Europas" geworden, das führe nirgendwo hin. Wenn das Zugnetz besser ausgebaut werde, habe sich laut ihm aber dieses Problem auch erledigt.

Abschließend erklärte Werner Kogler noch auf den neuen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ) gefragt, dass er an seiner Kritik festhalte. Es sei darum gegangen, dass sich jemand, der sich als Parteisoldat einer Partei bezeichne, die mit Anlauf die demokratischen Rechte abbauen will, ein so wichtiges Amt bekleide. Den erwähnten Abbau der Demokratie könne man laut Kogler nun auch direkt mitanschauen. "Mittlerweile sehen es alle so, auch die ÖVP". Zum Beispiel habe Christian Stocker klare Worte gefunden und gemeint, dass das Vertrauen missbraucht wurde, als Viktor Orbán in Österreich empfangen wurde.