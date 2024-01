Kogler: "Gerüchte kommentiere ich nicht" - Nationalratswahl Ende September

Lena Schilling als Favoritin für die EU-Wahl-Spitzenkandidatur?

Im Juni steht die EU-Wahl an. Zur Frage nach der Grünen Spitzenkandidatur verwies Kogler auf den Bundeskongress Ende Februar. "Eines ist gewiss: Dass wir ein interessantes, starkes Team haben werden." Die Bewerbungen laufen bis Ende Jänner, Anfang Februar, erklärte Kogler. Nach APA-Informationen gilt die Klimaaktivistin Lena Schilling als Favoritin für die Spitzenkandidatur. "Ich höre oder lese selber Spekulationen. Also mich freut es ja, wenn Lena Schilling mit den Grünen oder mit einer Kandidatur bei der EU-Wahl in Verbindung gebracht wird, weil sie natürlich wirklich viel vorzuweisen hat." Schilling sei eine "junge, engagierte, kompetente Frau in Klimaschutzfragen und darüber hinaus". Er sei zwei Mal mit ihr auf einem Podium gesessen, "das war sehr beeindruckend, wie sie auftritt und agiert, aber die Kandidaturfrage ist eine völlig andere".

➤ EU-Wahl - Maurer: Klimaaktivistin Schilling "beeindruckende Person"

Entscheidend sei jedenfalls, dass die Kandidatinnen und Kandidaten die Auseinandersetzung um Europa aufnehmen: Vieles, was sich gut entwickelt habe, sei gefährdet, auch die "liberale Demokratie in der Union, in den einzelnen Mitgliedsstaaten", warnte Kogler, "weil die Rechtsextremen da einfach auf Angriff blasen". Alles, was Europa und auch Österreich groß gemacht habe, sei dann nicht mehr selbstverständlich - das werde man "ganz klar benennen" und eine "Vorwärtsperspektive" bieten. Ziel der Grünen sei es, wieder drei Mandate zu erreichen.