Der Kanzler ließ sich nicht darauf festlegen, ob und bei welchem Ergebnis der EU-Wahl es zu einem Rücktritt käme.

Nehammer über FPÖ: "Eine vielfältige Partei"

Einmal mehr schloss Nehammer eine Koalition mit FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl in Zukunft aus – nicht aber eine Koalition mit einer FPÖ ohne Kickl an der Spitze. Kickl sei ein "Sicherheitsrisiko", das Falschinformationen verbreite. Nehammer zufolge habe Kickl in seiner Zeit als Innenminister "doppelt so vielen Afghanen Asyl gewährt wie Gehard Karner (aktueller ÖVP-Innenminister, Anm.)": "Mit so jemandem ist kein Staat zu machen."

Die FPÖ nennt Nehammer eine "vielfältige Partei"; warum die ÖVP in drei Bundesländern mit der FPÖ in der Landesregierung sitze, kommentierte Nehammer folgendermaßen: "Bundeslandpolitik ist nicht Bundespolitik."

Nehammer verteidigte im Interview die im Frühling geführte Bargeld-Debatte, den U-Ausschuss gegen die Opposition und die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung gegen die Inflation, die aktuell doppelt so hoch ist wie der Eurozonen-Schnitt. Dafür sei die Kaufkraft erhalten geblieben, argumentierte er. Fehler bei der Coronabekämpfung wollte er benennen, nicht aber sich entschuldigen. Es sei alles unter der Maßgabe geschehen, Menschenleben zu retten, begründete er dies.