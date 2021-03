Wer bei Corona-Impfschäden haften muss

„Die Haftung liegt beim Hersteller, das ist das Grundprinzip. Das war uns auch sehr wichtig, weil es guten Schutz für unsere Bürger bietet“, hält man in der EU-Kommission in Brüssel fest. Nicht erst am Tag, nachdem die EU-Medizinagentur empfohlen hat, Astra Zeneca weiter zu verimpfen, stellt sich die Frage: Wer haftet, wenn es bei der Corona-Impfung zu gravierenden Impfschäden kommt?

Zunächst muss nachgewiesen sein, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Impfung und dem Schaden, im schlimmsten Fall, dem Tod des Patienten gibt.

Die EMA aber sieht nach derzeitigem Stand keinen Hinweis dafür, dass Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin Blutgerinnsel verursachen.

Grundsätzlich gilt bei den zwischen der EU-Kommission und acht Pharmafirmen geschlossenen Verträgen: Der Produzent des von der EMA zugelassenen Produktes haftet – gemäß den Produkthaftungsgesetzen der jeweiligen Länder gegenüber dem geschädigten Patienten. „Der Hersteller ist für das Produkt und dessen sichere Verwendung verantwortlich“, heißt es dazu auf der Webseite der EU-Medizinagentur.