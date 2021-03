Neue Corona-Verordnung: Was gilt nun eigentlich?

Doch was gilt als negatives Testergebnis? Zählt hier auch der sogenannte Wohnzimmertest? Ein sogenannter Test zur Eigenabnahme gilt nur, wenn er in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und die Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegt. Vorarlberg hat dazu eine Online-Plattform entwickelt, auf der der Test mittels QR-Code identifiziert und Fotos des Ergebnisses hochgeladen werden müssen. Als Eintrittstests für das Wirtshaus oder für körpernahe Dienstleistungen gilt der Selbsttest nicht.

Ein negatives Testergebnis braucht auch, wer jemandem im Krankenhaus besuchen möchte. Auch hier zählt das Ergebnis des Selbsttests nicht. Pro Patient ist – außer in besonderen Ausnahmefällen – nur ein Besucher pro Tag erlaubt. Mitarbeiter müssen mindesten alles sieben Tage getestet werden.

Was die Einreise nach Österreich betrifft, gelten seit Kurzem geringfügige Neuerung, die in einer weiteren Verordnung erklärt sind. Reisende nach Österreich müssen sich registrieren und ein negatives Testergebnis vorweisen. Wie alt dieses sein darf, ist je nach Testart unterschieden. Die Probenahme darf beim Zeitpunkt der Einreise bei einem PCR-Test nicht mehr als 72 Stunden her sein, bei einem Antigen-Test nicht mehr als 48 Stunden. Kinder bis brauchen bis zum zehnten Geburtstag keinen Test. Weiterhin gilt, dass Einreisende bis auf wenige Ausnahmen zehn Tage in Quarantäne müssen, sich aber ab dem fünften Tag „freitesten“ können – Pendler sind davon ausgenommen.