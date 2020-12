Wenn Politik zum Kriminalfall wird: Österreichs größte Polit-Prozesse

Die Skandale der vergangenen zehn Jahre gehen zumeist auf das Konto von der FPÖ.

Allen voran die Malversationen rund um die Hypo Alpe Adria. Darin verwickelt: Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer und der verstorbene Landeshauptmann Jörg Haider. Das Land Kärnten übernimmt Milliardenhaftungen. 2005 ist die Bilanz auf 24,23 Milliarden gewachsen, 2008 wird sie auf 42,3 Milliarden Euro gepusht. 2006 werden Swapverluste bekannt, Kulterer tritt zurück. 2009 wird die Bank über Nacht verstaatlicht. Kulterer hat in mehreren Verfahren zehn Jahre Haft ausgefasst.

Hohe Haftstrafen gibt es auch in der Telekom-Affäre für Ex-Vorstand Rudolf Fischer und Peter Hochegger. Parteienfinanzierung, Es geht um unerlaubte Wahlkampfspenden vor allem in Richtung FPÖ/BZÖ. Auch die ÖVP ist betroffen. Geld soll zudem an die SPÖ geflossen sein: Die nach wie vor nicht fertig ausjudizierte Telekom-Affäre wird zum Sittenbild der „Wende-Regierung“. Am Freitag gibt es das nächste Urteil in dieser Causa.