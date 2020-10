Buwog-Prozess: "Nicht einmal das Fuzerl eines Indizerls"

Sie arbeiteten mit unangebrachter Polemik, die streckenweise entgleiste – so nannten sie Grasser, Walter Meischberger, Peter Hochegger und Ernst Karl Plech die „Viererbande“. Ein unwürdiger Vergleich – denn sie stellen Grasser & Co. damit auf die Stufe von kommunistischen Massenmördern – der „Viererbande“ aus der chinesischen Kulturrevolution.

Doch zurück zum Inhalt: Die Anklage tischte eine Version der Causa Grasser auf, die plakativ zeigen sollte, wie Grasser die angeblichen Schmiergelder aus der Buwog-Privatisierung auf diversen Konten über die halbe Welt bis nach Belize geschickt und dann im Jahr 2008 (zwei Jahre nach seinem Ausstieg aus der Politik) große Aktienpakte der Meinl international Power gekauft haben soll, um damals eine Kampfabstimmung der Aktionäre gegen ihn abzuwehren.

Die Staatsanwaltschaft hatte auch vorgebracht, dass Auszahlungen vom Liechtensteiner Konto, wo ein Teil der Buwog-Provision lag, mit Bareinzahlungen auf Grasser-Konten korrelieren. Für Wess ist das an den Haaren herbeigezogen: Wenn ein Mord in Favoriten passiere, könne man auch nicht sagen, Wess sei zu der Zeit in Wien gewesen, der müsse es gewesen sein.

Soweit die Kurzversion des Plädoyers der Anklage. Was selbst Prozessbeobachter vermissten: Gänzlich unter den Tisch fallen ließen die beiden Staatsanwälte die Aussage ihres Hauptbelastungszeugen Michael Ramprecht.

„80 Prozent der Anklageschrift haben wir im Plädoyer der Staatsanwaltschaft nicht mehr gehört. Übrig geblieben sind nur die Geldflüsse“, so Wess. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hatte möglicherweise das plakativere Schlusswort. Juristisch gesehen war es Wess, der mehr punkten konnte.