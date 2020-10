Grasser-Prozess: „Vierer-Bande wirtschaftete in die eigene Tasche“

Mit einem Lächeln der Erleichterung verkündete um Punkt 12 Uhr Mittag Richterin Marion Hohenecker nach rekordverdächtigen 166 Prozesstagen das Ende des Beweisverfahrens im Grasser-Prozess. Knapp drei Jahre nach Start des Monsterprozesses fehlen jetzt nur noch die Schlussplädoyers und das Urteil. Letzteres könnte allerdings noch länger auf sich warten lassen, denn die Richterin hat angekündigt, dass an einem Freitag im November oder Dezember die Urteilsverkündung passieren wird. Erst 24 Stunden davor werden die Angeklagten von der Richterin verständigt. Ein weiteres Spezifikum des elfjährigen Verfahrens.

Doch zurück zum Schlussplädoyer der Staatsanwälte – das kein gutes Haar an Karl-Heinz Grasser & Co. ließ. In den drei Prozessjahren hätten die Verteidiger nur „Nebelgranaten“ geworfen und „G’schichtln“ aufgetischt. Die „Vierer-Bande“ – bestehend aus den Angeklagten Grasser, Walter Meischberger, Ernst Karl Plech und Peter Hochegger – habe „in die eigene Tasche gewirtschaftet, zum Nachteil von uns Steuerzahlern“, eröffneten die Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk ihr Schlussplädoyer. Grasser habe bei der Privatisierung im Gerichtssaal den „Unwissenden“ gespielt, letztlich habe aber er über die Informationen verfügt und die Entscheidung in der Hand gehabt.