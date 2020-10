Grasser: "Ich habe Hoffnung auf ein faires Urteil“

Wie belastend waren die elf Jahre?

Es war sehr belastend. Es gab viele Nächte, in denen ich nicht schlafen konnte. Denn man hat meine Familie in die Causa involviert. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat die 500.000 Euro meiner Schwiegermutter nur in den Akt genommen, weil es so ein plakatives Thema ist, das jeden interessiert. Da kann jeder mitreden. Faktum ist, dass die 500.000 Euro nicht aus der Buwog-Provision stammen. Das steht auch in der Anklageschrift. Die vielen Headlines in dieser Frage waren immer Erschütterungen und Einschläge zu Hause, weil eine Familie, die gerne diskret ist, nicht kriminalisierende Headlines über ihre privaten Transaktionen lesen will.

Wie erklärt man der Tochter, dass man Hauptangeklagter im größten Wirtschaftsprozess der Zweiten Republik ist?

Mit meiner Tochter darüber zu sprechen, war ganz wichtig, aber leider Gottes muss ich sagen: Sie ist damit aufgewachsen. Sie war zwei Jahre alt, als die Ermittlungen starteten. Heute ist sie 13 Jahre alt und ein junges Fräulein. Sie hat jede Phase miterlebt. Das ist sicher meine schwerste Belastung. Ich konnte es nicht verhindern, dass auch meine Tochter hier durch muss. Denn jeder wesentliche Akt schlug in der Zeitung oder im TV auf. Das hat mich an diesem Verfahren besonders belastet. Denn zu diesen Akten, die in den Medien landeten, bekamen weder ich noch mein Anwalt Einsicht. Wenn permanent neue Akten auftauchen, musst du dich ständig in der Familie erklären. Bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinen betagten Eltern. Das ist das, was ein Staatsanwalt nicht sieht. Ich hoffe sehr, dass Lehren aus diesem Verfahren gezogen werden. Es ist ein Musterbeispiel für ein jederzeit öffentliches Verfahren, das es in einem Rechtsstaat nicht geben darf. Es braucht zeitliche Limits. Länger als drei Jahre dürfen Ermittlungen nicht dauern. Alles andere ist unmenschlich.