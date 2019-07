Buwog-Prozess: Belastungszeuge Ramprecht wird erneut gegrillt

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Im Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wegen Korruptionsverdachts rund um die Bundeswohnungsprivatisierung und das Linzer Bürohaus Terminal Tower steht heute einmal mehr Belastungszeuge Michael Ramprecht im Zeugenstand. Grasser-Anwalt Norbert Wess setzt seine Befragung fort, die zuletzt durchaus emotional verlief. Ramprecht fühlte sich durch Wess mehrfach provoziert und reagierte zusehends gereizt. So warf er Wess vor deshalb wiederholt die gleichen Fragen zu stellen weil bei ihm der "Taxometer" läuft. Grasser hatte in einem Interview vor einigen Monaten vorgerechnet, dass ihm der Prozess bereits mehr als eine Million Euro gekostet hat.

Nachdem es im Gerichtssaal zu einem Schreiduell gekommen ist, wurde die Befragung dann abgebrochen. Heute wird sie fortgesetzt.

Juristische Scharmützel zu Beginn

Die Verteidiger von Grasser, Norbert Wess und Manfred Ainedter, sitzen im Fragestand. Wess stellt einen Antrag. Dabei geht es um die gestrige Aussage des zweiten Belastungszeugen Willi Berner. Dieser erklärte dass er sich vor seiner Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft mit dem damals zuständigen Staatsanwalt Norbert Haslhofer in einem Kaffeehaus getroffen habe. Er habe vorher klären wollen, ob Haslhofer vertrauenswürdig und an Aufklärung interessiert sei, denn schließlich gebe es auch bei den Staatsanwälten Seilschaften.

Berner hatte außerdem ausgesagt, dass er Ramprecht zunächst gebeten habe, nichts von der Skizze zu sagen, referiert Wess und legt als Beleg einen Auszug aus einem Liveticker vor. "Wahrlich erstaunlich" findet Wess außerdem, dass auch Gutachter Altenberger, der damals noch nicht beauftragt gewesen sei, bei diesem "einstündigen Kick-off-Termin" im Café Landtmann dabei gewesen sei. Berner hatte gestern gesagt, das sei die Bedingung des damaligen Staatsanwalts gewesen.

Wess beruft sich auf eine Dokumentationspflicht in der Strafprozessordnung, damit alle am Prozess Beteiligten den gleichen Wissensstand haben. Die Mitarbeiter von Wess hätten aber zu den Telefonaten zwischen dem Staatsanwalt und Berner und das Kaffeehaus-Treffen nichts im Akt gefunden. Daher beantragt er die Vorlage aller diesbezüglichen Unterlagen beim Gericht, so Wess. Auch die Auszüge aus dem Live-Ticker möchte Wess in den Akt aufnehmen lassen. Richterin Marion Hohenecker, die zwischendurch auch seufzt, lehnt letzteres ab, unter Hinweis auf den bereits ohnehin jeden Rahmen sprengenden Akt mit mehr als 4000 Ordnungszahlen. Außerdem sei jeder bei der Befragung Berners dabei gewesen. Und etwas süffisant fügt Hohenecker hinzu, dass die Verteidigung sonst immer die Korrektheit der Live-Ticker in Frage gestellt hätte.

Auch die aktuellen Staatsanwälte im Buwog-Verfahren nimmt sich Wess vor. Sie hätten zum Beispiel nicht dokumentiert, dass es am 24. Juli 2012 ein Telefongespräch des Zeugen Heinrich Traumüllers mit Staatsanwalt Gerald Denk gegeben hätte. Auch in diesem Fall beantragt die Verteidigung Grassers die Vorlage oder Beischaffung durchs Gericht.

"Sie möchten noch einmal von vorn beginnen?"

Wess beantragt überdies, dass den Angeklagten zu diesen Themen noch Befragungen eingeräumt werden. Die Richterin, fast etwas genervt: "Also, Sie möchten noch einmal von vorn beginnen?" Wess meint, das könne er so noch nicht sagen. Richterin: "Also nicht zwingend von vorn anfangen?"

Die Verteidiger von Peter Hochegger und Walter Meischberger und Karl Petrikovics schließen sich dem Antrag an. Petrikovics-Verteidiger Otto Dietrich sagt, es gehe auch um den Verdacht auf Amtsmissbrauch. Die weiteren Anwälte schließen sich großteils den Anträgen an, ein paar behalten sich das vor.

Staatsanwalt Alexander Marchart darf dazu Stellung nehmen. Er wittert eine Verzögerungstaktik. Die Protokolle zu Telefonaten zwischen Traumüller und Denk befänden sich seit 2012 im Akt, das könne auch die Verteidigung nachlesen. Marchart liest aber gleich selbst aus den Protokollen vor.

Im damals bereits laufenden Stammverfahren zur Immofinanz habe Altenberger außerdem bereits einen Gutachterauftrag gehabt, sagt Marchart. Dann weist er noch darauf hin, Grasser selbst habe erzählt, mit potenziellen Zeugen gesprochen zu haben.

Ramprecht erhob 2009 in einem Profil-Interview, nachdem die Zahlungen bei der Bundeswohnungsprivatisierung bekannt wurden, schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Chef im Finanzministerium, Karl-Heinz Grasser. Im Zeugenstand erneuerte Ramprecht auch seine Aussage, dass Mitangeklagter Ernst Karl Plech bei einem privaten Tennismatch ihm gegenüber von einem "abgekarteten Spiel" gesprochen habe.

Die Angeklagten, für die die Unschuldsvermutung gilt, weisen diese Vorwürfe zurück.