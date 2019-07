Buwog-Prozess: Fortsetzung mit wichtigem Zeugen der Anklage

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Befragung hat begonnen: Am 102. Verhandlungstag wird es wieder spannend im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere. Die Befragung von Willi Berner hat begonnen. Er soll heute zum Themenkomplex Skizze des mutmaßlichen „ Tatplans“ aussagen. Der Zeuge sagt zunächst, dass er bei seinen Aussagen aus dem Ermittlungsverfahren bleibt; Auch seine Aussagen aus mehreren Gerichtsverfahren hält er aufrecht, sagt Berner.

Er war in den Ermittlungen vor dem Prozess als Belastungszeuge aufgetreten. Er gab an, Hochegger habe ihm im Jahr 2000 von einem Plan - laut Anklage der " Tatplan" - erzählt, wie Grasser, Meischberger, Ernst Plech und er bei Privatisierungen der Republik mitschneiden wollten. Berner war damals Kabinettschef im Infrastrukturministerium unter Minister Michael Schmid ( FPÖ).

Treffen im Hotel Bristol: Berner schildert, wie er Hochegger im Hotel Bristol kennengelernt hat. Es habe Gespräche über eine Kick-off-Veranstaltung der Regulierungsbehörde und des Infrastrukturministeriums zur damaligen Handy-Frequenzversteigerung gegeben, angekündigt worden sei Peter Hochegger durch seinen Bruder Paul Hochegger.

Es sei ein zweites Treffen vereinbart worden. Eine Woche später, im Mai 2000, sei man im Café des Hotel Imperial zusammengekommen. Dort habe ihm Hochegger erklärt, dass man den zweiten Auftrag für die Versteigerung der Telekom-Frequenzen nicht stornieren müsse. Er sei damals der Meinung gewesen, dass das nicht möglich sei. Es kam zur Stornierung des bereits bezahlten Auftrags, dafür habe es eine Gutschrift gegeben.

Die Skizze: Hochegger habe ihm eine Skizze aufgezeichnet mit mehreren Namen. Eine Version dieser Skizze wird im Gerichtssaal eingeblendet. In einem linken Strang habe er unter einem Kästchen mit dem Namen Grasser die Namen Meischberger, Plech und Hochegger, also sich selber, genannt. Im zweiten Strang standen unter dem Namen des damaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider ( FPÖ/BZÖ) dessen Vertraute: Unternehmer H., Berner, Vertrauter M. und der ehemalige Haider-Presseaprecher P.

Darüber sei der Name einer liechtensteinischen Gesellschaft gestanden, den er vergessen habe, so Berner. Dieses Kästchen ist in der eingeblendeten Skizze leer.

Die ursprüngliche Skizze sei bei Hochegger verblieben, erklärt Zeuge Berner. Er habe dann auf dem Weg ins Ministerium lediglich auf seinem Timer-Gerät eine digitale Zeichnung aus dem Gedächtnis angefertigt. diese Aufzeichnung sei "leider" nicht mehr erhalten, wie Berner sagt.

Eigene Abschrift der Nachskizzierung der angeblichen Skizze aus dem Gerichtssaal (KEIN ORIGINAL!)