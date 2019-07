Buwog: Kronzeuge auf dem Prüfstand

Hochegger soll dabei ein Organigramm auf eine Serviette oder eine Zettel gezeichnet haben, wie die angebliche Abzocke der Republik ablaufen solle: Er zeichnete drei Kästchen im Form eines Dreiecks. In das obere habe er den Namen einer von ihm über einen Treuhänder in Liechtenstein gegründeten Firma geschrieben. In das Kästchen links darunter – dem ersten Strang – soll Hochegger vier Namen eingetragen haben: Grasser, Walter Meischberger, Ernst Karl Plech und seinen eigenen: Hochegger.

In das rechte Kästchen – den zweiten Strang – soll er die Namen Jörg Haider, Willi Berner, Ernst Hofmann (steirischer Unternehmer), Karl-Heinz Petritz ( Haiders Sprecher), und Gerald „Gerry“ Mikscha ( Haiders Sekretär) geschrieben haben. Kabinettschef Berner lehnte es aber ab, bei dem Geschäftsmodell mitzutun.

Warum Berner der Justiz von dem Frühstück erzählte, begründete er mit seinem Gewissen.

Interessantes Detail am Rande: Peter Hochegger, der zwar in der Causa Buwog geständig ist, bestreitet nach wie vor, diese Skizze jemals vor Berner angefertigt zu haben.

Soweit die Hintergründe zum angeblichen Tatplan, auf dem die Anklage aufbaut. Im Prozess wird auch die Figur Berner beleuchtet werden, und die ist facettenreich: Ursprünglich wurde Berner in der steirischen SPÖ unter Vize-Landeshauptmanns Peter Schachner-Blazizek sozialisiert. Dann wechselte er zu den Blauen. Manche in der FPÖ sagen, dass Berner trotz allem bis heute ein SPÖ-Mann geblieben sei. Und er soll ein persönlich enger Freund von Alfred Gusenbauer sein.

Berner war es auch, der als Lobbyist der Alpine (die Bauholding ging 2013 pleite) und Vertrauter des Vorstandsvorsitzenden Aluta-Oltyan Gusenbauer nach dessen Kanzlerschaft in den Alpine-Konzern holte. Berner stellte auch die Kontakte für Gusenbauer zu den zukünftigen Alpine-Eigentümern aus Spanien her, wie 2009 mehrere Medien berichteten. Zu dieser Zeit sagte Berner vor der Staatsanwaltschaft aus. An der Nähe zu Gusenbauer setzt die Verteidigung an. Das lege den Verdacht nahe, dass es hier um einen Rachefeldzug von Gusenbauer gegen Schwarz-Blau gehe, um 2009 die Macht der SPÖ abzusichern.

Zwei Tage lang soll Berner vor Gericht aussagen müssen. Ein spannendes Match ist garantiert.