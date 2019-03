Hartes Match: Meischberger zeigt Ramprecht wegen Verleumdung an

Es steht viel auf dem Spiel. Mit dementsprechend harten Bandagen wird gekämpft – wie Simmering gegen Kapfenberg. Das ist sprichwörtlich Brutalität. Die belastende Aussage von Karl-Heinz Grassers Ex-Kabinettsmitarbeiter Michael Ramprecht hat nun ein juristisches Nachspiel. Der Zweitangeklagte Walter Meischberger zeigt Grassers Ex-Mitarbeiter wegen seiner obskuren Aussage vor Gericht wegen Verleumdung an.

Spulen wir eine Woche zurück: Ramprecht, der zwar in die Abläufe rund um die Privatisierung der Buwog nicht involviert war, hatte vor Gericht behauptet, dass ihm Immobilien-Tycoon Ernst Karl Plech bei einem Tennismatch 2004 verraten hätte, dass der Buwog-Deal ein „abgekartetes Spiel“ gewesen sei und der „Minister dahinter stecke“.

Das war noch nicht alles, was sich im Gerichtssaal an Schmutzwäsche gewaschen wurde. Ramprecht hatte schon mehrere Stunden Befragung durch die Richterin hinter sich, als Marion Hohenecker auf eine bemerkenswerte Passage in einem polizeilichen Einvernahmeprotokoll aus dem Jahr 2010 stieß.